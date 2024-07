Morata, lo strappo con i tifosi dell’Atletico: “volevate…”, poi cancella il commento

CalcioWeb

“Se sono più felice fuori dalla Spagna? Sì, senza dubbio. L’ho detto molte volte. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e nessuno“. Queste le parole che Alvaro Morata aveva rilasciato prima di Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024. Una prospettiva che potrebbe diventare presto realtà con il trasferimento del bomber spagnolo al Milan.

Dopo la vittoria di Euro 2024, nella quale Morata ha alzato il trofeo da capitano, molti tifosi dell’Atletico Madrid hanno riempito i post di Morata con commenti che lo invitavano a restare: “Non dare retta a chi ti sta criticando ingiustamente“, “Calciatori professionalmente ed umanamente a tuo livello, sono pochissimi“, “Ti voglio sempre nella mia squadra. Non lasciare l’Atleti. Goditi la famiglia e l’estate, campione“, “I tuoi valori dentro e fuori dal campo sono da vero gentiluomo, sei una persona troppo buona“.

Un tifoso ha però punzecchiato Morata, in riferimento alle dichiarazioni di qualche settimana fa di voler restare all’Atletico Madrid, commentando: “Tanto bandiera dell’Atleti, ma va a Milano“. La risposta dell’attaccante spagnolo non si è fatta attendere: “Ora non posso andarmene, dopo Dortmund volevate tutti cacciarmi“, con riferimento all’eliminazione ai quarti dell’ultima Champions contro il Borussia Dortmund. L’attaccante ha poi cancellato il commento.