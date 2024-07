Morata-Milan, ci siamo: l’annuncio del presidente dell’Atletico Madrid

CalcioWeb

Ci siamo: Alvaro Morata si appresta a diventare il nuovo attaccante del Milan. Lo spagnolo avrebbe accettato il corteggiamento del club rossonero e l’arrivo in Italia è atteso a stretto giro di posta. Per lui è pronto un quadriennale a circa 5,5 milioni a stagione. Il Milan pagherà la clausola da 15 milioni all’Atletico Madrid.

“Sembra che se ne vada…” – il commento del presidente dell’Atletico, Enrique Cerezo – secondo quanto dice la stampa. “Ci ha detto che restava, ora se ne va. Non c’è problema ma Morata è un grande giocatore e una grande persona. Se vuole andare via, nessuno lo fermerà. Nè io, nè il club”.

Lo stesso calciatore aveva mandato messaggi di addio: “all’estero sono più felice perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e nessuno”, aveva dichiarato.

Il colpo è doppio

Lo spagnolo però potrebbe non essere l’unico regalo in attacco per Fonseca. Il Milan non ha abbandonato l’idea Tammy Abraham che sarebbe valutato dalla Roma oltre 25 milioni. In alternativa piace anche il nazionale tedesco Niklas Fullkrug del Borussia Dortmund.