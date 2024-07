Napoli, a tutto Conte: “annata fallimentare ma non riparto da 0”. E sul mercato…

CalcioWeb

“Arriviamo da un’annata fallimentare e inaspettata, dove tutti hanno commesso errori. Bisogna cercare di maneggiare con cura la squadra sia dopo una vittoria sia dopo una delusione. In quel caso ci può essere un eccesso in negativo. C’era un eccesso di negatività in tutta la piazza, dal presidente al tifoso“. E’ la sintesi del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, su come ripartire dopo la brutta annata 2023-2024 vissuta dai partenopei.

“De Laurentiis era profondamente deluso, in quei casi si pensa che sia tutto sbagliato. Invece non possiamo pensare che sia tutto sbagliato, non si può mettere tutto in discussione, altrimenti ci vorrebbe una vita per ricostruire. Da persona seria, ho fatto un’analisi del Napoli: non era giusto ricostruire tutto da zero, ci sono valori che non possono essere ricostruiti nel giro di un anno“, ha aggiunto Conte.

“Il presidente ha svolto un lavoro importante per riallineare tutti, avallando determinate situazioni. Si è instaurato tra di noi un rapporto molto diretto, dove io dirò sempre ciò che penso, per il bene del Napoli. L’obiettivo era non distruggere tutto a causa di una forte delusione. Bisogna essere equilibrati, mantenendo vivi alcuni valori, altrimenti si rischia di essere una meteora“, ha spiegato Conte.

In merito al calciomercato del Napoli, il tecnico salentino ha poi sottolineato: “sul mercato, così come sulle altre cose, stiamo dando dimostrazione di avere una visione chiara sulle cose da fare. Per un club come Napoli è giusto operare per il presente e per il futuro. Rafa Marin ha buone prospettive, un giovane, lo stesso per Buongiorno, anche lui giovane, prospetti che per anni possono essere colonne. Si ragiona anche sul presente per migliorare e c’è stata una grande occasione con Spinazzola e l’abbiamo colta. Stiamo facendo mercato in modo giusto, quello che deve fare il Napoli“.