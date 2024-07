Olimpiadi, due cuori e due… medaglie: la coppia azzurra Paltrinieri-Fiamingo insieme anche sul podio

CalcioWeb

“Two is megl the one“. Con una foto insieme e tanti cuori, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo hanno festeggiato anche sui social le medaglie vinte quasi in simultanea ieri sera alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due, fidanzati da Tokyo 2021, si sono mostrati sorridenti e con le due medaglie (bronzo per il nuotatore, oro per la spadista) in bella mostra.

La loro storia d’amore è nata proprio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Da allora, hanno condiviso tre anni di successi e si sono sostenuti a vicenda nelle rispettive gare. Rossella e Gregorio dimostrano che l’amore può essere un motore di vittorie, e le loro medaglie a Parigi sono la prova tangibile di questa unione vincente.

