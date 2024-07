Olimpiadi Parigi 2024, Arianna Errigo furiosa e quasi in lacrime

CalcioWeb

E’ delusa e furiosa Arianna Errigo dopo l’eliminazione ai quarti di finale della gara di fioretto alle Olimpiadi di Parigi 2024. “La delusione è fortissima. Non era la gara che speravo di fare, purtroppo è andata male. Ho iniziato malissimo, poi ho sempre rincorso e non sono stata lucida nei momenti decisivi”, sono state le prime parole dell’atleta azzurra.

“Sicuramente ho consumato tante energie, la cerimonia d’apertura è stata molto bagnata, lunga, ma è stata bellissima e la farei altre 100mila volte, perché arrivare qui, nonostante il risultato, da portabandiera, con la mia famiglia e da mamma, è comunque un dono”, ha aggiunto l’azzurra. “Non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo. Comunque sono fuori per un errore arbitrale, l’ultima stoccata era mia”.

“Cosa si può chiedere ancora? Non so neanche io cosa pretendere. Ora mi commuovo ma in realtà non sono triste, non voglio esserlo. Ho 36 anni, una famiglia bellissima e sono ancora competitiva”. Lo ha dichiarato la portabandiera azzurra Arianna Errigo commossa e quasi in lacrime.