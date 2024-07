Olimpiadi Parigi 2024, caos judo: la federazione italiana attacca gli arbitri

CalcioWeb

Continua il programma alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la federazione italiana continua ad attaccare gli arbitri. Nel mirino sono finiti alcuni episodi nel corso degli appuntamenti in Francia: il riferimento principale è alle decisioni contro Odette Giuffrida.

Il presidente della Fijlkam, Domenico Falcone, ha contestato le decisioni. “Continuano ad aumentare le nostre perplessità anche perché oggi (lunedì, ndr) la romena ha arbitrato in modo totalmente diverso. E’ davvero brutto vedere rovinati gli sforzi dei ragazzi e della federazione in modo non corretto e trasparente. Viene voglia di mandare tutti a quel paese.

Il sistema attuale degli shido è da cancellare, bisogna fare qualcosa. Parlerò col presidente della federazione internazionale perché stanno massacrando la disciplina. I ragazzi sono preoccupati, temono per le gare ancora in programma. Cosa ha fatto di male l’Italia? Siamo stati forse troppo bravi?”.