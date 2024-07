CalcioWeb

Tutto facile per Jasmine Paolini nel match di esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra continua a confermarsi in grande forma e si preannuncia una grandissima protagonista anche nella competizione francese. La partita contro Ana Bogdan è stata in discussione solo nel primo set.

Paolini si è imposta in poco più di un’ora e 40 minuti con il punteggio di 0-2 (5-7, 3-6). Nel prossimo turno l’azzurra dovrà vedersela contro la vincente tra Linette e Andreeva.