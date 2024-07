Olimpiadi di Parigi 2024: non solo sport ma anche moda e design nella capitale mondiale del lusso

CalcioWeb

Si avvicinano sempre di più le Olimpiadi di Parigi 2024 e l’attesa è altissima. Lo spettacolo si preannuncia di ottimo livello e anche gli atleti italiani sono in grado di togliersi tante soddisfazioni. La moda sarà protagonista ai Giochi e non solo perché la città ospitante è considerata la capitale mondiale del lusso.

Le Olimpiadi del 2024 non saranno solo celebrazioni dello sport ma anche della moda e del design. Come riporta anche AGI l’evento è anche sponsorizzato dal gruppo francese LVMH, che controlla 75 marchi. E queste Olimpiadi vedranno aziende di abbigliamento sfruttare l’occasione per mostrare le loro creazioni. L’Italia ha deciso di affidarsi ad Emporio Armani e la collaborazione continuerà fino ai Giochi invernali del 2026.

Per la Francia, Berluti con Carine Roitfeld ha creato eleganti divise con un colletto sfumato dal rosso al blu. Le divise da gara sono disegnate da Stephane Ashpool e prodotte da Le Coq Sportif. Le divise nigeriane sono firmate da Actively Black, un giovane marchio di Lenny Smith. Le divise di Haiti sono realizzate da Stella Jean, le divise irlandesi di LW Pierre e hanno dettagli unici come trifogli ricamati ed i nomi degli atleti all’interno. Infine le divise della Mongolia sono state create da Michel & Amazonka tra stile europeo e ricami tradizionali.