Olimpiadi Parigi 2024, Odette Giuffrida penalizzata: Malagò polemico

Sfuma anche il bronzo per Odette Giuffrida. Dopo la sconfitta per penalizzazioni contro la kosovara Distria Krasniqi, l’azzura è stata nuovamente penalizzata, con un’azione fotocopia (tre shido) di quella in semifinale. Il bronzo va alla brasiliana Larissa Pimenta.

“In questo momento non so cosa sto provando, non credo di essermi meritato questo quinto posto. Sia in semifinale che ora meritavo, di solito contro la mia avversaria avevo sempre vinto ma stavolta è andata così. Sono molto credente se il Signore ha voluto così, c’è un perché a tutto. Io ho dato tutto me stessa, non ho rimpianti e avrò il tempo per metabolizzare quello che è successo oggi”. Così Odette Giuffrida commenta ai microfoni di Eurosport.

La reazione di Malagò

“Onestamente dire che fa riflettere è dir poco”. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha commentato all’ANSA l’arbitraggio di semifinale e finalina di judo di Parigi perse entrambe da Odette Giuffrida.

“Ho visto la semifinale e finale per il bronzo col presidente Falcone e il segretario generale Benucci, persone competenti ed equilibrate” ha aggiunto Malagò. “La cosa che ci ha sorpreso è che lo stesso arbitro della semifinale persa da Giuffrida lo hanno rimandato alla finalina: credo che questo si commenti da solo”.