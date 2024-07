Olimpiadi Parigi 2024, Jasmine Paolini si arrende contro Schmiedlova

CalcioWeb

Jasmine Paolini arrivava come grande favorita nella sfida contro la Schmiedlová alle Olimpiadi di Parigi 2024: ma purtroppo, essere favoriti non vuol dire aver già vinto. I primi due set sono stati uno la copia dell’altro, Jasmine è sempre andata in vantaggio fin dal primo game, il finale però è stato diverso.

Nel primo parziale l’italiana ha perso tutto il suo vantaggio finendo addirittura con il venir sconfitta dopo essere stata in vantaggio 2-5.

Mentre secondo l’azzurra si è trovata in vantaggio 1-5 ed è riuscita a limitare l’avanzata slovacca con un solo break perso.

Il terzo ed ultimo set è stato il più equilibrato, si è arrivati al 4-4 senza che nessuna delle due potesse conquistare il servizio, poi arriva l’occasione della Paolini: break ed occasione di servire per il match.

Ahimè Jasmine non solo perderà il vantaggio, ma anche la partita due game più avanti. Il match si è concluso con il punteggio di 7-5 / 3-6 / 7-5 in 2 ore e 29 minuti.

Il cammino della Paolini alle Olimpiadi non è finito. Tornerà in campo tra poco insieme alla Errani per giocarsi un posto ai quarti nel doppio.