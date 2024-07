CalcioWeb

Il Palermo è una seria candidata alla promozione in Serie A. I dirigenti rosanero sono attivissimi sul fronte calciomercato e le prime mosse sono state di alto livello. La dirigenza ha una disponibilità economica importante e sono in arrivo altri colpi da novanta.

Venerdì 26 luglio a Chesterfield il Palermo affronterà in amichevole il Leicester. Il match è in programma alle 19.00 (ora locale) al SMH Group Stadium: le info per l’acquisto dei biglietti saranno comunicate successivamente.