Il pallone super tecnologico passa da Euro 2024 alla Supercoppa di Germania: nuovo test sul chip

CalcioWeb

La tecnologia del chip contenuto nel pallone utilizzato negli Europei maschili, disputatisi recentemente, sarà testata nella Supercoppa tedesca tra Bayer Leverkusen e Stoccarda, come ha confermato oggi la Lega calcio tedesca (DFL). La partita si svolgerà a Leverkusen il 17 agosto e sarà giocata in casa dai campioni della Bundesliga e Coppa di Germania contro i secondi classificati del campionato. A Euro 2024, l’uso della tecnologia chip-in-ball ha causato polemiche. Il sistema, che riconosce anche il minimo tocco di palla da parte di un giocatore, viene mostrato ai tifosi con un grafico che ricorda un elettrocardiogramma. Lo si apprende dall’Adnkronos.

I padroni di casa della Germania hanno beneficiato della tecnologia negli ottavi di finale, quando hanno ricevuto un rigore dopo che il danese Joachim Andersen aveva toccato la palla su un tiro da distanza ravvicinata. Allo stesso modo, un gol del belga Romelu Lukaku contro la Slovacchia e un gol del ceco Adam Hlozek contro la Georgia sono stati annullati perché il chip aveva precedentemente rilevato entrambe le mani. Tuttavia, questa tecnologia non dovrebbe essere utilizzata immediatamente in Bundesliga. Se il test in Supercoppa avrà esito positivo, la tecnologia potrebbe essere introdotta nel campionato tedesco non prima della stagione 2025/26.