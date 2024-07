Primavera, Inter e Milan ufficializzano i nomi dei nuovi allenatori

CalcioWeb

Giornata di annunci in casa Milan e Inter. I club hanno ufficializzato i nomi dei nuovi allenatori della squadra Primavera. Federico Guidi è il nuovo allenatore del Milan Primavera. A dare l’annuncio il club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale.

“Nato a Firenze il 23 dicembre 1976, Federico Guidi inizia la propria carriera da allenatore a livello giovanile con l’Empoli nel 1999, dall’estate 2007 passa alla Fiorentina allenando diverse categorie fino all’U19 con cui, nella stagione 2016/17 raggiunge la Finale Scudetto. Scudetto che lo stesso Guidi conquista nella stagione 2010/11 con la formazione U15 viola. Successivamente, viene chiamato ad allenare la Nazionale U20 e poi la Nazionale U19.

Dopo le due esperienze in Azzurro, Guidi matura esperienze importanti anche in categorie maggiori allenando in Serie C prima il Gubbio, poi la Casertana e il Teramo, per approdare, nel luglio 2022, alla guida tecnica della Primavera della Roma, formazione con cui lo scorso maggio ottiene il pass per la Finale del campionato. Nei due anni trascorsi a Trigoria con la Primavera giallorossa, l’allenatore ha conquistato altresì una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il tecnico toscano si unisce ora alla Primavera del Milan, da questa stagione U20, con un contratto pluriennale. Il Club rossonero rivolge a Federico un caloroso benvenuto”.

L’annuncio dell’Inter

Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera. A dare l’annuncio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito ufficiale: “i colori nerazzurri sono nel suo destino dall’età di 13 anni, quando da calciatore ha iniziato il suo cammino all’interno del vivaio interista. L’esordio con la Prima Squadra nel 1994 e poi il ritorno da allenatore nel Settore Giovanile nel 2016 dove ha vinto due campionati e due supercoppe con la formazione Under 17.

Nel 2019/20 ha allenato per la prima volta l’Under 18 nerazzurra, che ritroverà stabilmente nel 2021 dopo un altro anno in U17. Adesso un nuovo ciclo, al timone dell’Under 20. Ad Andrea l’in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra”.