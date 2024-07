Marianella a CalcioWeb: “l’Atalanta può giocarsela con il Real. Mbappè? Occhio a…”

CalcioWeb

Anche il tifoso più accanito dell’Atalanta, probabilmente, avrebbe sorriso all’ipotesi di vedere, un giorno, una finale di Supercoppa Europea fra Real Madrid e Atalanta. Sarà per una questione tutta italiana di vedere sempre il meglio negli altri, sarà che fatichiamo (sempre noi italiani) a pensare che il paradigma delle tre big, Juventus-Milan-Inter, possa essere rotto, o meglio, allargato, a qualche altra squadra.

Eppure l’Atalanta non ha più bisogno di prove. Le ha superate tutte. I nerazzurri sono, a tutti gli effetti, una delle big di Serie A. L’etichetta se la sono guadagnata negli anni a suon di ottime prestazioni, risultati e traguardi storici. L’ultimo, il trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen dei record, Campione di Germania e grande sorpresa del calcio europeo, letteralmente dominato in finale.

Ecco che Real Madrid-Atalanta appare, quindi, sotto una luce differente. Certo, i ‘Blancos’ hanno appena aggiunto Mbappè alla squadra già Campione d’Europa, allenata da Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori della storia. Ma Bergamo “Mola Mia”, non molla mai davanti a nulla, neanche davanti al Real Madrid.

Intervenuto ai microfoni di CalcioWeb, Massimo Marianella ha parlato così della partita: “come Sky siamo orgogliosi di proporre la nuova era delle coppe europee. Real Madrid-Atalanta, esclusiva Sky, sarà una grande partita. Quando già dici ‘Real Madrid-Atalanta’, l’Atalanta è già a posto. L’Atalanta è arrivata a un livello di eccellenza tale che basta il nome della partita. C’è in palio un trofeo. Io è un anno e mezzo che dico: ‘basta parlare di miracolo Atalanta’. L’Atalanta è una certezza. Può competere con il Real Madrid? Certamente sì. Può scendere in campo da favorita? Dico di no. Ma attenzione…“.

Marianella sottolinea l’acquisto di Mbappè da parte del Real Madrid, un colpo che può aprire un’era in stile Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola. Ma Mbappè va prima “sistemato in quell’attacco lì. Devi mettere un attaccante esterno, prima creavano spazio per gli inserimenti di Bellingham… Mbappè dove lo mettiamo? Esterno? Prima punta? Sarà curioso. Sarà anche una bellissima partita e un orgoglio per il nostro calcio“, conclude Marianella.