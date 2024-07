Roma, Soulé è arrivato a Fiumicino: accoglienza trionfale | FOTO e VIDEO

La Roma ha piazzato un colpo importante: Matias Soulé è pronto a mettersi a disposizione di Daniele De Rossi. Il calciatore ex Juventus, proveniente da Torino con un volo di linea Ita Airways, è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino accolto dal Direttore sportivo Florent Ghisolfi e dallo staff giallorosso.

L’attaccante è atteso domani mattina dalle visite mediche prima della firma con i giallorossi. Soulé è stato ‘accolto’ dai tifosi, scatenati per l’arrivo di un calciatore in grado di rappresentare il presente e il futuro del club. Altri tifosi hanno chiesto a Ghisolfi: “portaci Dovbyk!”.

Il 28 luglio alle 21:30, con 40 gradi e il 70% di umidità, stiamo a Fiumicino ad accogliere Soulé.

Come fai a spiegarlo a chi non tifa questa squadra (che giustamente, forse, ci prende in giro).

Solo noi.

Ed è bellissimo essere noi. Non ci cambierei mai.

Folli e romanisti pic.twitter.com/0A7U7RDyBp

— Suor Bakken (@erpitoneasr) July 28, 2024