Roma-Soulé, ci siamo: l’offerta (quasi) definitiva alla Juventus

Matias Soulé si avvicina a grandi passi alla Roma. Il club giallorosso ha deciso di rompere gli indugi e regalare al tecnico Daniele De Rossi un calciatore di grandissima qualità per il presente e per il futuro. La dirigenza è in contatto per definire la trattativa con la Juventus e l’affare è nella fase conclusiva.

La Roma, che era arrivata a mettere sul piatto la cifra di 25 milioni più 4 di bonus, si è avvicinata alla richiesta di 30 milioni di euro. La Juventus aveva inizialmente rifiutato la proposta dei giallorossi, pretendendo 35 milioni tra parte fissa e variabile.

Tra domanda e offerta ballano circa 2 milioni e il prossimo incontro potrebbe rivelarsi quello della definitiva fumata bianca.