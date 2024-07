Sampdoria, Akinsanmiro si presenta: esalta il club e il tecnico Pirlo | VIDEO

CalcioWeb

Un volto nuovo in casa Sampdoria. Il club blucerchiato ha definito l’accordo con l’Inter per l’arrivo di Akinsanmiro, calciatore classe 2004 considerato di grande prospettiva.

Vent’anni da compiere il prossimo 25 novembre, idee chiare e tanta voglia di mettersi a disposizione, il nigeriano parla così nella sua prima intervista da bluerchiato. “Sono molto felice ed emozionato di essere alla Samp – spiega il centrocampista-. Amo già la squadra, lo staff è gentile, i compagni mi hanno già dimostrato amicizia: sono stati tutti molto accoglienti. Voglio lavorare duro, fare del mio meglio e aiutare il gruppo: questo è l’obiettivo per la mia stagione”.

Tanti i motivi del suo arrivo dall’Inter, tra cui la stima di Pietro Accardi e la presenza di Andrea Pirlo. “Prima di tutto ho scelto la Sampdoria perché è un grande club e rappresenta una grossa opportunità per me – rivela –. Il direttore Accardi ha dimostrato di credere davvero in me e poi sono qui anche per l’allenatore, Pirlo, una leggenda che ha giocato nel mio stesso ruolo. Mi aiuterà molto a crescere e a migliorare il mio gioco”.