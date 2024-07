Sampdoria, esecutività dei contratti e indice di liquidità: il comunicato del club

CalcioWeb

La Sampdoria ha deciso di uscire allo scoperto con un comunicato ufficiale dopo le ultime polemiche e incertezze sui tesseramenti dei calciatori ed il rischio penalizzazione in Serie B.

“L’esecutività dei contratti dei nuovi tesserati arriva al termine di giornate decisamente intense e complesse per la nostra società. Fin dal primo istante però, la Sampdoria ha operato seguendo rigorosamente tutte le regole e adempiendo a tutti gli obblighi normativi necessari per rispettare i parametri imposti. Tutto questo a conferma della bontà della nostra linea di pensiero e del nostro modus operandi”. Così il CEO dell’U.C. Sampdoria Raffaele Fiorella commenta gli accadimenti delle ultime settimane.

“La correttezza del nostro operato è stata sancita anche in un contesto particolarmente sfidante – prosegue -. In questi giorni abbiamo portato a casa un risultato sicuramente importante ma che rappresenta solo una tappa nel nostro percorso. La decisione della Lega di approvare le operazioni di mercato fin qui perfezionate equivale ad un successo dal grande peso specifico per noi e per tutti coloro i quali hanno lavorato instancabilmente con il solo obiettivo di dare piena conformità alle normative vigenti”.

L’indice di liquidità

Fiorella fa poi chiarezza sull’argomento indice di liquidità: “La Lega Serie B ha optato alla fine per un’interpretazione più restrittiva dell’articolo n. 90, comma 4 delle NOIF. Per la prima volta rispetto alla prassi consolidata è stato imposto che nell’ormai celebre indice di liquidità rientrassero anche le operazioni di esercizio del diritto di acquisto in via definitiva di alcuni tesserati realizzate prima del 1° luglio. Questa interpretazione, anche se inaspettata e decisamente più stringente, non ha in ogni caso colto impreparata la nostra società. Ogni parametro è stato ed è al momento ampiamente rispettato. Sampdoria ha ottenuto l’esecutività dei tesseramenti e il nostro responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi potrà proseguire nel suo lavoro di consolidamento della rosa calciatori”.

“In questi mesi la proprietà ha investito notevoli risorse – continua il dirigente blucerchiato – e ha soprattutto lavorato per mettere ordine all’interno del club sul piano della governance e dei processi operativi. L’obiettivo odierno viene raggiunto in primis grazie proprio alla precisa volontà di migliorare e consolidare il nostro ambiente operativo. Il presidente Matteo Manfredi ha una chiara progettualità per Sampdoria alla quale intendiamo attenerci con l’obiettivo di riportare la società ai livelli che merita, sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo della rispettabilità e della riconoscibilità”.

“Da domani mattina – conclude Fiorella – voltiamo pagina e ci prepariamo a proseguire il nostro lavoro, certi di poter contare sul supporto della nostra straordinaria tifoseria. Continueremo tutti a dare il massimo con dedizione e trasparenza assoluta per onorare il nostro impegno nei confronti della squadra, dei sostenitori e di tutte le istituzioni del mondo del calcio”.