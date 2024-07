Le big di Serie A schierano pochi italiani? Il record Lazio, l’InterNazionale e il nuovo Napoli…

CalcioWeb

Le big di Serie A schierano pochi italiani? Questa è una delle domande più gettonate che dallo scorso sabato sera, dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 per mano della Svizzera, fra tifosi, esperti e appassionati di pallone. Facciamo chiarezza prendendo in esame le migliori squadre del campionato di Serie A, quelle in zona Europa e che, per blasone e qualità, sarebbero quelle deputate a fornire più calciatori possibili alla Nazionale.

Prendiamo in esame gli 11 titolari della passata stagione e i primi cambi, oltre alle novità di questi primi giorni di mercato estivo. Insomma, i calciatori che realmente giocano un ruolo importante nel progetto di ogni squadra e non ricoprono solo una posizione marginale.

Gli italiani nelle big di Serie A

INTER

L’Inter è la squadra che fornisce più calciatori alla Nazionale italiana. Gli italiani che ricoprono ruoli di primo piano sono ben 6: Bastoni, Acerbi e Darmian in difesa; Barella, Dimarco e Frattesi a centrocampo.

Alessandro Bastoni

Francesco Acerbi

Matteo Darmian

Federico Dimarco

Nicolò Barella

Davide Frattesi

MILAN

Nota dolente per il Milan. I rossoneri hanno il solo Davide Calabria come italiano fra gli 11 titolari. E stando ai rumor di mercato, sembra ancora per poco: i rossoneri potrebbero schierare solo stranieri nella prossima stagione. Florenzi e Gabbia hanno giocato spesso, più per questioni di necessità legate alle defezioni dei titolari che altro: il primo potrebbe partire, il secondo sarà riserva.

Matteo Gabbia

Davide Calabria

Alessandro Florenzi

JUVENTUS

Situazione particolare quella della Juventus. Chiesa è un talento fatto e finito ma potrebbe addirittura partire se non dovesse rinnovare. Fagioli è il centrocampista del futuro, ma i bianconeri in mediana, dopo aver già chiuso per Douglas Luiz e K. Thuram, vorrebbero anche Koopmeiners. Lo spazio per il giovane centrocampista azzurro, così come quello destinato a Locatelli e Miretti, dovrebbe ridursi ulteriormente. Più chance di vedere titolari Gatti e Cambiaso.

Federico Gatti

Andrea Cambiaso

Manuel Locatelli

Nicolò Fagioli

Fabio Miretti

Federico Chiesa

ATALANTA

Cinque italiani per l’Atalanta con un asterisco di fianco al nome di Nicolò Zaniolo, intrigante rumor di mercato con ottime possibilità di chiusura. Carnesecchi, Scalvini, Ruggeri e Scamacca sono calciatori che meritano una maglia azzurra, Zappacosta ha qualche chance in meno.

Marco Carnesecchi

Giorgio Scalvini

Davide Zappacosta

Matteo Ruggeri

Gianluca Scamacca

Nicolò Zaniolo*

NAPOLI

Il Napoli di Antonio Conte sembra voler puntare su diversi italiani. Meret confermato in porta con Caprile che potrebbe essere valorizzato. Di Lorenzo chiamato a riscattarsi dopo un Europeo complicato. Politano è stato un punto fermo, da Raspadori e Folorunsho ci si aspetta una crescita importante. Spinazzola è vicinissimo, potrebbe essere un’arma in più sulla sinistra, condizioni fisiche permettendo.

Alex Meret

Giovanni Di Lorenzo

Michael Folorunsho

Matteo Politano

Giacomo Raspadori

Leonardo Spinazzola*

ROMA

La Roma ha una buona ossatura italiana. Gianluca Mancini è un titolare nel giro della Nazionale, così come Cristante. Pellegrini è senza dubbio il calciatore di maggior caratura che i giallorossi possono offrire. Bove e Baldanzi due giovani con margini di crescita. El Shaarawy utile per la sua duttilità ma lontano dai livelli di un potenziale titolare della Nazionale.

Gianluca Mancini

Bryan Cristante

Edoardo Bove

Lorenzo Pellegrini

Tommaso Baldanzi

Stephan El Shaarawy

LAZIO

La Lazio è la squadra con più italiani impiegati in ruoli di primo piano. Dalla porta all’attacco, i biancocelesti vantano ben 9 calciatori che tra titolarità e primi cambi fanno pienamente parte del progetto. A parte Provedel e Zaccagni però, gli altri faticano a rientrare nel giro della Nazionale.

Ivan Provedel

Alessio Romagnoli

Nicolò Casale

Luca Pellegrini

Nicolò Rovella

Danilo Cataldi

Manuel Lazzari

Mattia Zaccagni

Ciro Immobile

FIORENTINA

Buona presenza di italiani nella Fiorentina. Interessanti i margini di crescita di Michael Kayode che potrebbe tornare molto utile alla Nazionale in futuro. Moise Kean dovrà decidere cosa fare da grande, il tempo stringe. Gli altri difficilmente possono rientrare nel giro dei convocabili.

Pietro Terracciano

Luca Ranieri

Cristiano Biraghi

Michael Kayode

Rolando Mandragora

Riccardo Sottil

Moise Kean

BOLOGNA

Chiudiamo con il Bologna, sorpresa dell’ultima stagione di Serie A. Appena 3 gli italiani che rivestono un ruolo di primo piano: Riccardo Calafiori, già titolare a Euro 2024; Giovanni Fabbian, giovane intrigante con buoni margini di miglioramento; Riccardo Orsolini non ha passato il taglio dei pre-convocati, ma è stabilmente fra i migliori esterni della Serie A. Pochi ma buoni, mettiamola così.

Riccardo Calafiori

Giovanni Fabbian

Riccardo Orsolini