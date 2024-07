Spagna, le 7 meraviglie all’Europeo: percorso da record con un precedente (da 5 partite)

CalcioWeb

La Spagna si è laureata meritatamente Campione d’Europa per la 4ª volta nella sua storia. L’apoteosi per la squadra di De La Fuente è stata raggiunta al fischio finale dell’ultimo atto dell’Olympiastadion di Berlino contro l’Inghilterra. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 e ha visto il dominio degli spagnoli.

La compagine di Southgate è stata protagonista di una buona prestazione ma il giudizio finale sull’Europeo non è positivo. Il Ct non è stato in grado di sfruttare la qualità della squadra, soprattutto in attacco. Al contrario, la Spagna ha giocato un calcio spettacolare e ha dominato contro tutti gli avversari.

La finale è stata decisa da un gol all’86’ di Oyarzabal. La Spagna passa in vantaggio ad inizio secondo tempo grazie ad un gol realizzato da Nico Williams. L’Inghilterra trova il pareggio con un tiro dalla distanza di Palmer. La gara sembra indirizzata verso i supplementari, fino all’86’ quando l’attaccante della Real Sociedad regala la coppa alla Spagna.

Sette su sette

La Spagna è stata protagonista di un percorso netto a Euro 2024 con sette vittorie su sette. Nella fase a gironi la squadra di De La Fuente ha chiuso con 9 punti dopo le vittorie contro Croazia, Italia e Albania, 5 gol fatti e zero subiti.

Agli ottavi di finale la Spagna ha dominato contro la Georgia con il punteggio di 4-1, poi il successo ai quarti di finale ai tempi supplementari contro la Germania. Un’altra vittoria nei 90 minuti in semifinale (2-1 contro la Francia) e infine la vittoria in finale contro l’Inghilterra sempre nell’arco dei tempi regolamentari.

La Spagna ha messo il punto esclamanto ad un Europeo fantastico: sette vittorie su sette partite, nessun pareggio o sconfitta nel girone e nessuna partita ai rigori nella fase ad eliminazione diretta. Non era mai successo prima. Nel 1984 la Francia era stata protagonista di un percorso netto ma con appena 5 partite disputate (3 della fase a gironi, la semifinale e la finale).