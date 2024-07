Stadio sponsorizzato, i guadagni col naming rights: la Top 10, c’è anche la Juventus

CalcioWeb

La stagione è ai nastri di partenza e le squadre di calcio sono in campo nei rispettivi ritiri in attesa dell’inizio dei campionati. Un argomento sempre molto importante è quello degli stadi. Il calcio italiano è in difficoltà sotto l’aspetto economico e un investimento sullo stadio di ultima generazione e innovativo è destinato a risollevare la situazione dei club.

Lo sanno bene soprattutto Inter e Milan, in continuo contatto per la realizzazione degli impianti del futuro in grado di portare benefici tra biglietteria, hospitality e sponsorizzazioni. Il Barcellona, ad esempio, ha sottoscritto un accordo con Spotify che associa il suo nome al Camp Nou per una cifra di 20 milioni di euro.

La situazione in Italia

Nel caso di Inter e Milan i ricavi sarebbero di 9-10 milioni di euro a testa, secondo lo studio di Kroll (società leader globale nella fornitura di soluzioni di consulenza finanziaria e gestione del rischio) e riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Con le società di private equity e di investimento, l’opportunità di trarre profitto dai diritti di denominazione degli stadi è destinata a diventare fondamentale”, è quanto dichiarato da Enrico Rovere, managing director di Kroll.

“Se da un lato esistono delle naturali associazioni con i nomi di stadi leggendari come San Siro e Olimpico, dall’altro il passaggio a nuove strutture, come dimostrano Inter e Milan con i loro nuovi proprietari, consente di sfruttare i diritti di denominazione degli stadi e i beni ad essi collegati”.

Dallo studio emerge come solo un terzo dei club europei abbia in essere un accordo di sponsorizzazione sullo stadio. In testa alla classifica delle valutazioni c’è il Real Madrid che potrebbe incassare 30 milioni di euro dai naming rights. Si tratta del diritto di denominazione, ovvero una tecnica pubblicitaria mediante la quale una società acquisisce il diritto di nominare un luogo o un evento per un determinato periodo di tempo.

La Top 10 in Europa

Real Madrid 29,7 milioni Barcellona 20 milioni Psg 19,4 milioni Tottenham 18 milioni Manchester United 15,3 milioni Manchester City 14,9 milioni Bayer Monaco 12,8 milioni Juventus 12,4 milioni Liverpool 11,7 milioni Borussia Dortmund 11,6 milioni