Olimpiadi Parigi 2024, il tabellone di tennis femminile: le avversarie delle italiane

Sorteggiato il tabellone femminile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Grande attesa per Jasmine Paolini, grande favorita fra le italiane per una medaglia, dopo le finali perse al Roland Garros e a Wimbledon. L’azzurra esordirà contro la romena Bogdan: possibili incroci successivi contro Andreeva e Pegula/Krejcikova. Bronzetti all’esordio affronterà Vekic, Cocciaretto giocherà contro Shnaider.

(1) Swiatek (POL) vs Begu (ROU)

Podoroska (ARG) vs Parry (FRA)

Noskova (CZE) vs Wang (CHN)

Cocciaretto (ITA) vs (15) Shnaider (AIN)

(10) Ostapenko (LAT) vs Osorio (COL)

Pigossi (BRA) vs Yastremska (UKR)

Sherif (EGY) vs Wozniacki (DEN)

Siegemund (GER) vs (8) Collins (USA)

(3) Rybakina (KAZ) vs Cristian (ROU)

Osaka (JPN) vs Kerber (GER)

Martic (CRO) vs Bucsa (ESP)

Muchova (CZE) vs (16) Fernandez (CAN)

(11) Navarro (USA) vs Grabher (AUT)

Frech (POL) vs Tomova (BUL)

Kalinina (UKR) vs Rus (NED)

Garcia (FRA) vs (6) Zheng (CHN)

(5) Pegula (USA) vs Golubic (SUI)

Uchijima (JPN) vs Svitolina (UKR)

Wang (CHN) vs Korpatsch (GER)

Sorribes Tormo (ESP) vs (9) Krejcikova (CZE)

(14) Haddad Maia (BRA) vs Gracheva (FRA)

Schmiedlova (SVK) vs Boulter (GBR)

Linette (POL) vs Andreeva (AIN)

Bogdan (ROU) vs (4) Paolini (ITA)

(7) Sakkari (GRE) vs Kovinic (MNE)

Alexandrova (AIN) vs Yuan (CHN)

Burel (FRA) vs Siniakova (CZE)

Putintseva (KAZ) vs (12) Kostyuk (UKR)

(13) Vekic (SRB) vs Bronzetti (ITA)

Andreescu (CAN) vs Tauson (DEN)

Carle (ARG) vs Maria (GER)

Tomljanovic (AUS) vs (2) Gauff (USA)