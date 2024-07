Thiago Alcantara appende gli scarpini al chiodo: ufficiale il ritiro

CalcioWeb

Thiago Alcantara ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una decisione repentina e improvvisa quella del centrocampista spagnolo che, a soli 33 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza a Liverpool.

Talento straordinario per il classe 1991, nato a San Pietro Vernotico, provincia di Brindisi, ma fin troppo spesso limitato dai continui infortuni.

La carriera di Thiago Alcantara

Formatosi nella straordinaria cantera del Barcellona, esordisce nella squadra maggiore nel 2008. Con i blaugrana colleziona 101 presenze e segna 11 gol. Successivamente il trasferimento al Bayern Monaco nel 2013. In Baviera colleziona 235 presenze e sigla 31 gol. Meno fortunata l’esperienza al Liverpool.

Per lui anche 46 gare e 2 centri in Nazionale. In carriera ha vinto praticamente tutto, con un palmares nel quale figurano: 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per Club, oltre a ben volte la 7 Bundesliga e 4 la Liga.