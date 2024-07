Wimbledon, medical time out e vittoria per Berrettini: Fucsovics ko, Sinner prenotato

CalcioWeb

Dopo quasi 3 ore (2 ore e 54 minuti per l’esattezza) e un medical time out, Matteo Berrettini piega Marton Fucsovics e trionfa all’esordio sull’erba di Wimbledon. Vittoria convincente quella del tennista romano, capace di imporsi in 4 set al termine di un match tutt’altro che facile.

Berrettini ha accusato un problema alla schiena, ma è riuscito ugualmente a portare a casa il match con il punteggio di 7-6 (7-3) / 6-2 / 3-6 / 6-1. Al secondo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra Sinner e Hanfmann.