“Fognini biondo fa impazzire il mondo”: impresa a Wimbledon contro Ruud!

“Fognini Biondo fa impazzire il mondo“. Slogan ispirato liberamente a quello di una famosa pubblicità di una bibita. Il buon Fabio da Arma di Taggia ha, inizialmente, stupito tutti con il suo nuovo look biondo ossigenato, poi ha mostrato sprazzi di un talento che, all’età di 37 anni, lasciano un po’ di malinconia rispetto a ciò che sarebbe potuto essere e che fino in fondo non è stato. Fabio Fognini, ‘il biondo’ numero 9 ATP, batte Casper Ruud, numero 8 al mondo.

Un’impresa che fa da antipasto alla sfida serale tra Sinner e Berrettini, presente e futuro del tennis italiano. Ma Fabio, che negli anni ‘bui’ del tennis maschile tricolore ha tirato la carretta insieme a pochi altri, di questo presente vuole ancora farne parte e lo dimostra con una vittoria prestigiosa. Dopo 3 ore e 22 minuti il tennista ligure rifila un 6-4 / 7-5 / 6-7 (1-7) / 6-3 al norvegese figlio d’arte, 12 anni più giovane, stabilmente in top 10. Una vittoria capace di mettere in secondo piano anche questioni di look…