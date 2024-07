Wimbledon, Musetti batte Fritz e vola in semifinale!

CalcioWeb

Altra grandissima partita di Lorenzo Musetti a Wimbledon. Dopo la vittoria contro Perricard, arriva un’altra prestazione di livello assoluto per il talento italiano contro Taylor Fritz. La partita è stata combattuta e bellissima fin dal primo set. Fritz ha iniziato decisamente meglio, mentre Musetti ha sofferto la situazione creatasi. L’americano prende il primo set (3-6) e strappa subito il break nel secondo. Poi arriva la reazione di Lorenzo. Subito recuperato il servizio e set vinto al tie-break (7-5), dopo una durissima lotta.

Il terzo sarà molto più semplice da portare a casa. Musetti gioca un tennis sublime e porta a casa il terzo parziale con un doppio break conquistato (6-2). Nel quarto, a sorpresa, Fritz si tira fuori da una situazione drammatica e risponde con forza alla caparbietà dell’italiano (3-6). Questo alla fine gli permetterà di pareggiare il punteggio e portare la partita al 5º set.

Per Musetti l’ultimo set è la perfezione. Non lascia scampo all’americano, prende per due volte consecutive il servizio e porta il parziale in pochissimo tempo al 5-0 (6-1 il finale), che poi gli permetterà di vincere la partita in 3 ore e 27 minuti, con il punteggio di 3-6 / 7-6 / 6-2 / 3-6 / 6-1. Continua la favola Musetti. Venerdì dovrà vedersela contro uno dei migliori, Novak Djokovic, ma questo Lorenzo fa paura a tutti.