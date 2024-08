ATP Cincinnati, buona la prima per Sinner: out Berrettini

CalcioWeb

Una vittoria e una sconfitta per i due big italiani in campo sul cemento azzurro dell’ATP di Cincinnati. Sinner batte Michelsen in 2 set, Berrettini ko in 3 tempi contro Rune.

Inizia col piede giusto il torneo di Jannik Sinner che strappa subito il servizio all’avversario e si porta facilmente sul 3-1 evitando due palle break. L’americano difende i servizi successivi ma l’altoatesino capitalizza il primo set point utile sul 6-4.

Nel secondo set Sinner difende 3 palle break nel secondo game. I due tennisti difendono i rispettivi turni di battuta fino al 6-5 nel quale Sinner riesce a firmare il sorpasso alla seconda palla break utile, il secondo match point regala, invece il 7-5 del game, set e match.

Nulla da fare invece per Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 42 al mondo, si è arresto in tre set a Holger Rune, numero 16 ATP. Dopo aver vinto 2-6 il primo set, Berrettini ha subito la rimonta del norvegese nei due set successivi conclusi 6-1 / 6-4.