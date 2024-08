Calciomercato Bologna, colpo sulla fascia: arriva l’ex Juventus Iling Jr.

CalcioWeb

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’Aston Villa Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Iling-Junior“. Lo scrive il Bologna in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito.

“Quarto calciatore britannico della storia del Club, è un esterno offensivo mancino in grado di giocare indifferentemente su entrambe le corsie. Estremamente veloce, esplosivo, dotato di una potente accelerazione palla al piede e abile nel dribbling in piena corsa, sa creare la superiorità numerica e ha buone capacità balistiche che gli permettono di essere pericoloso dalla media distanza. Di notevoli doti atletiche ed aerobiche, il suo stile di gioco è fatto di continui strappi e uno contro uno, giocate che lo portano spesso in prossimità dell’area avversaria, dove riesce ad essere incisivo anche in fase di assist”.

“Wonderkid uscito dal Chelsea, frequenta tutte le nazionali inglesi giovanili fino alla U21 e passa professionista con la Juventus, alternandosi fra la formazione di Serie C e la Prima squadra di Allegri. Le prime apparizioni bianconere sono sempre brillanti ed efficaci, ed è così promosso in A in pianta stabile da dicembre ’22: nonostante la concorrenza di Kostic e Cambiaso ottiene 36 presenze in massima serie in un anno e mezzo e contribuisce alla conquista della Coppa Italia. Ritorna in patria trasferendosi all’Aston Villa, fresco di qualificazione in Champions, a inizio luglio 2024 per poi passare in rossoblù dal club di Birmingham”, conclude il comunicato del club.