Calciomercato Como, accordo con il Real Madrid e le ultime sullo svincolato Sergi Roberto

La sconfitta all’esordio contro la Juventus è già alle spalle. Il Como continua la preparazione in vista del primo scontro salvezza contro il Cagliari per la 2ª giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 26 agosto.

La dirigenza continua il pressing sul calciomercato per Sergi Roberto, svincolato ex Barcellona. Il 32enne continua a valutare la proposta del Como e una risposta è attesa entro questa settimana.

Accordo con il Real Madrid

Il Como ha definito una trattativa importante in entrata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il talento Nico Paz del Real Madrid ha dato apertura al trasferimento al Como e manca l’ultima mail per il suo arrivo. Si tratta di un calciatore spagnolo naturalizzato argentino, classe 2004. E’ un centrocampista con capacità di giocare anche in zona esterna.