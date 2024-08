Calciomercato Como, è show: arriva una vecchia conoscenza della Serie A

CalcioWeb

Il Como è inarrestabile sul calciomercato. La dirigenza più ricca in Italia continua a muoversi sul fronte trattative ed è ai dettagli un altro innesto importante per il campionato di Serie A. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il Como ha trovato l’accordo con il Copenaghen per Kevin Diks, difensore classe 1996.

I club hanno raggiunto l’intesa sulla base di 5 milioni di euro. Anche il calciatore ha dato l’ok al trasferimento e l’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

Chi è Kevin Diks

Kevin Diks è un calciatore olandese di origini indonesiane classe 1996. Si tratta di un terzino destro con capacità di giocare anche a sinistra e anche da difensore centrale. E’ un calciatore molto bravo in marcatura e difficile da superare in velocità. E’ una vecchia conoscenza in Italia per il passato con Fiorentine e Empoli, in carriera ha indossato anche le maglie di Vitesse, Feyenoord e Aarhus.