Calciomercato Como, in prova un ex United e Leverkusen: era svincolato

CalcioWeb

Il Como non si ferma sul calciomercato e valuta un altro profilo per il tecnico Fabregas. Dopo la strepitosa promozione in Serie A, la dirigenza si è scatenata sulle trattative e sono in corso valutazioni per il ruolo di terzino.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ si sta allenando in prova il calciatore Fosu-Mensah, terzino ex Manchester United e Bayer Leverkusen. Si tratta di un terzino destro con capacità di giocare anche da centrale e in carriera ha indossato anche le maglie di Crystal Palace e Fulham.

La situazione

L’olandese di origini ghanesi si è svincolato dopo l’avventura al Bayer Leverkuse e attualmente è senza squadra. La decisione definitiva del Como è attesa entro i prossimi giorni.