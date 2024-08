CalcioWeb

Si intensificherebbe sempre di più il pressing del Cosenza per portare in maglia rossoblù Ernesto Torregrossa in questa sessione di calciomercato.

L’attaccante 32enne, attualmente fuori rosa nel Pisa di Pippo Inzaghi, sarebbe un’esplicita richiesta del tecnico rossoblù Massimiliano Alvini che starebbe tentando il tutto per tutto per convincere il calciatore a sposare la causa dei lupi della Sila.

Torregrossa si sarebbe però preso alcuni giorni per riflettere sulla possibilità offerta.