Calciomercato Crotone, dal Pescara arriva l’esterno offensivo Aristidi Kolaj: i dettagli

Nuovo movimento di calciomercato in casa Crotone. La società comunica l’arrivo dal Pescara dell’esterno offensivo Aristidi Kolaj.

Il comunicato del club

“Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dal Delfino Pescara 1936 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Aristidi Kolaj.

Nato a Marino in provincia di Roma il 9 aprile 1999, l’esterno offensivo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con il club pitagorico. Vanta 20 presenze ed un gol in B con l’Alessandria e 97 gettoni conditi da 9 reti in C. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Aristidi!“