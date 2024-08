Calciomercato, colpo di scena de Gea: contatti con un altro club di Serie A

CalcioWeb

David De Gea è svincolato da un anno dopo l’esperienza al Manchester United ed è in trattativa per una nuova avventura, forse l’ultima della carriera. L’estremo difensore spagnolo è stato ad un passo dal Genoa ma la trattativa non è andata in porto.

Secondo le ultime notizie il futuro del portiere potrebbe essere comunque in Serie A: de Gea è in trattativa con la Fiorentina, alla ricerca di un altro estremo difensore.

La situazione

L’incontro decisivo è previsto nella giornata di domani, lunedì 5 agosto. Il portiere ha aperto al trasferimento in Italia e anche dal club viola sono in corso valutazioni sulla fattibilità dell’operazione. De Gea è in trattativa anche con altre squadre ma la priorità è per la Serie A.