Calciomercato Frosinone, contatti con la Roma: profilo interessante per Vivarini

Il Frosinone non si ferma sul calciomercato con l’obiettivo di regalare una squadra forte al tecnico Vincenzo Vivarini e lottare per le zone altissime del campionato di Serie B. Il club ha avviato i contatti con la Roma e presto potrebbe arrivare in città un profilo molto interessante.

Secondo quanto riferito da Sky Sport il nome per il centrocampo è quello di Darboe della Roma. Il Frosinone avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto.

Chi è Darboe

Darboe è un calciatore gambiano, centrocampista classe 2001 della Roma. Dopo le prime partite da trequartista, il calciatore è stato spostato nei ruoli di mezzala e mediana. Si tratta di un centrocampista completo, bravo nella fase di recupero del pallone e molto prezioso anche in fase di non possesso. In carriera ha indossato anche le maglie di LASK e Sampdoria.