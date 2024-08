Juventus scatenata, Giuntoli va all in! Koopmeiners vicinissimo, poi due esterni

CalcioWeb

Mancano poco meno di 3 settimane alla fine del calciomercato e la Juventus è ancora un cantiere aperto. I bianconeri cercano una soluzione low cost in difesa per investire in maniera importante negli altri reparti.

Il grande colpo del calciomercato estivo della Juventus sarà, infatti, Teun Koopmeiners, sempre più vicino al trasferimento a Torino. ‘Stressato’, come da certificato, e non convocato per la Supercoppa contro il Real Madrid, il centrocampista olandese ha in mente solo la Juventus. Giuntoli prepara l’offerta finale, quella che dovrebbe far capitolare le ultime resistenze dell’Atalanta: una proposta da circa 50 milioni.

Juventus, Nico Gonzalez e Conceicao nel mirino

Non solo Koopmeiners, il calciomercato della Juventus si muove su una seconda via che dal centro porta alle fasce. Chiesa è ormai da considerarsi fuori dal progetto, anche se non dovesse partire (in quel caso è da valutare il suo impiego da riserva). Thiago Motta ha richiesto qualità sulle fasce, soprattutto a destra, ruolo nel quale la Juventus è attualmente scoperta.

Per Sancho lo United fa muro, anche se poi lo tiene in panchina nel derby perso contro il City. Adeyemi è tramontato, la valutazione economica di Galeno non convince. Il profilo migliore, in rapporto qualità prezzo, sembra quello di Nico Gonzalez che viene via per 30 milioni dalla Fiorentina che chiede solo di poterlo sostituire con Gudmundsson. Nelle ultime ore si sono intensificati i sondaggi per Francisco Conceicao, giovane talento del Porto e della nazionale portoghese: si studia la possibilità di un prestito.