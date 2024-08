Calciomercato Juventus, difensore e attaccante: il doppio annuncio dopo Como

CalcioWeb

La Juventus è pronta per l’esordio in campionato contro il Como con il chiaro obiettivo di mandare un segnale alle rivali per lo scudetto. Inter, Milan e Roma non sono andate oltre il pareggio mentre il Napoli è stato autore in negativo di una prestazione pessima contro l’Hellas Verona.

Il tecnico Thiago Motta continua a fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco e contro la squadra di Fabregas avrà a disposizione solo tre calciatori nel reparto avanzato (Vlahovic, Yildiz e Weah).

In arrivo due rinforzi

In attesa di definire la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners, la dirigenza bianconera ha fatto passi quasi decisivi per difesa e attacco. Le ufficialità sono attese dopo la gara contro il Como.

L’arrivo dell’attaccante Nico Gonzalez è sempre più vicino. La Juventus ha accontentato le richieste della Fiorentina e l’operazione è pronta a concretizzarsi per 30 milioni di euro. Il pressing dell’Atalanta non si è fermato nelle ultime ore ma la Juventus è ‘forte’ dell’accordo con il calciatore per una cifra di 3,5 milioni di euro.

In difesa continua a tenere banco il caso Pierre Kalulu. La Juventus si è già accordata con il Milan per un prestito oneroso con diritto di riscatto ed è in attesa di una risposta dal calciatore. I bianconeri hanno deciso di riattivare anche i contatti con Kiwior in caso di risposta negativa del francese.