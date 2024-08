Calciomercato, maxi-operazione Cagliari-Sassuolo: in 3 pronti a cambiare maglia

CalcioWeb

Cagliari e Sassuolo sono in campo per preparare la prossima giornata dei rispettivi campionati con il chiaro obiettivo di conquistare un risultato positivo rispettivamente contro Como e Cesena. Nel frattempo le dirigenze sono in contatto per definire una trattativa di calciomercato.

Secondo le ultime notizie il Cagliari ha messo nel mirino Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese seguito anche da altre squadre. Il calciatore ha già accettato la proposta dei rossoblù.

Le contropartite al Sassuolo

L’accordo economico tra club non è stato raggiunto. Nella trattativa potrebbero rientrare due contropartite: l’attaccante Lapadula (contattato anche dal Pisa) e il centrocampista Antoine Makoumbou.