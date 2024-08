Calciomercato Milan, accordo per Fofana: così il Monaco ha ceduto

CalcioWeb

Youssouf Fofana si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Una trattativa lunga, come tante che hanno visto protagonista il ‘Diavolo’ nelle utile stagioni. Settimane di alti e bassi, rilanci e controrilanci, giochi al rialzo e al ribasso e la fumata bianca finalmente all’orizzonte. Il Milan e il Monaco sono ai dettagli per il trasferimento di Fofana in rossonero.

Il club monegasco, forte dell’interesse del Manchester United e della vetrina di Euro 2024 nella quale il calciatore ha fatto qualche presenza da subentrante, aveva provato a far lievitare le proprie richieste fino a 35 milioni ma il calciatore ha dato la sua parola ai rossoneri rifiutando le lusinghe di altre squadre.

Il Milan, dal canto suo, ha aumentato la propria proposta intorno ai 23 milioni più 2 di bonus. Il club francese ha quindi ceduto. I rossoneri avranno il mediano che mancava, in grado di portare muscolarità, chili e centimetri al centrocampo rossonero e schermare una difesa apparsa fin troppo fragile nella passata stagione. Per il calciatore è pronto un contratto fino al 2029.