Milan-Juventus, asse caldissimo: non solo Kalulu, contatti per Chiesa e altri 2 calciatori

L’Inter resta ancora la squadra da battere ma Milan e Juventus vogliono ridurre il gap dai nerazzurri. E chissà che per farlo non provino a fare fronte comune. Non sarebbe la prima volta che le due squadre, rivali in campo ma spesso ‘solidali’ in sede di mercato, possano chiudere un’operazione che risponda alle esigenze di entrambe. Il calciomercato del Milan e quello della Juventus potrebbero intrecciarsi molto presto.

Juventus-Kalulu: da limare cifre e dettagli

Il nome più caldo sul tavolo è quello di Pierre Kalulu, difensore che i bianconeri sembrano aver scelto dopo aver perso Todibo. Il francese destro di piede e impiegabile sia da centrale che da terzino, al netto di una stagione passata più in infermeria che in campo, rappresenta una soluzione intrigante dal punto di vista della formula: prestito oneroso senza obbligo di riscatto, una manna dal cielo per le casse bianconere che saranno messe a dura prova da 3 super colpi in arrivo.

Le due squadre sono d’accordo sulla formula, non ancora sulle cifre: si parla di 3.5 milioni per il prestito oneroso, 14 per l’eventuale riscatto, 3 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. La sensazione è che l’affare andrà in porta una volta sistemati gli ultimi dettagli, il calciatore ha già dato l’ok.

Milan-Chiesa e non solo: sul tavolo altri due nomi

Il calciomercato del Milan potrebbe presentare anche più di un’operazione a parti invertite con la Juventus. I bianconeri, infatti, hanno necessità di cedere più di un esubero che frutterebbe i soldi necessari per puntare a Koopmeiners e almeno a un esterno d’attacco senza che il dispendio economico risulti troppo sanguinoso.

I rossoneri sono interessati a Federico Chiesa, ormai separato in casa con la società piemontese, ma che continua a chiedere oltre 6 milioni di euro, stipendio fuori budget per il Milan che ha negli oltre 5 più bonus di Leao il tetto salariale massimo. Se Chiesa non abbassa le sue pretese, l’affare non si farà. Il calciatore spera nella Premier League ma entro la fine del mercato potrebbe cambiare agente e ‘ammorbidire’ le proprie richieste. I 15 milioni del costo del cartellino non sarebbero un problema.

A centrocampo il Milan aspetta l’ok del Monaco per Fofana, in alternativa la Juventus avrebbe proposto McKennie, calciatore che non convince a pieno. Più stuzzicante l’ipotesi Milik per l’attacco: il Milan è alla ricerca di una punta low cost e di esperienza che possa fare da back up a Morata: il polacco (in ripresa da un infortunio) potrebbe essere l’alternativa ad Abraham se l’affare non si concretizzasse. La sensazione è che prima debba partire Jovic.