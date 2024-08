Napoli, doppio blitz a Londra: in chiusura due colpi da Scudetto

CalcioWeb

Giovanni Manna pronto al blitz a Londra. Doppia missione di mercato, la speranza dei tifosi è che sia efficace. Il direttore sportivo del Napoli spinge sull’acceleratore del calciomercato per chiudere due colpi importanti che possano completare lo scacchiere tattico a disposizione di Antonio Conte.

Il primo nome, non è un segreto, è quello di Romelu Lukaku. Ieri il Napoli ha presentato la prima offerta verbale al Chelsea dal quale si attende risposta. Occhio al possibile interesse dei ‘Blues’ per Osimhen che, ad oggi, rischia di restare parcheggiato in zona Castel Volturno.

Per il centrocampo, dopo la chiusura di Brescianini, resta viva l’ipotesi Billy Gilmour, interessante centrocampista del Brighton valutato 12 milioni più 3 di bonus. Due colpi che completerebbero attacco e mediana in mano ad Antonio Conte che, senza coppe, punterebbe di diritto a inserirsi nella lotta Scudetto.