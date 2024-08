Calciomercato Palermo, dirigenza scatenata: doppio colpo dalla Juve

CalcioWeb

Il Palermo regala spettacolo sul calciomercato. La squadra ha ambizioni di promozione diretta dal campionato di Serie B e la dirigenza continua a muoversi per costruire una corazzata per il torneo cadetto.

Sono in corso contatti con la Juventus per un doppio affare in entrata. Secondo le ultime notizie è stato raggiunto l’accordo per gli arrivi per Luis Hasa e Nikola Sekulov.

I profili dei calciatori

Luis Hasa è un calciatore italiano classe 2004 di ruolo centrocampista in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata. Nikola Sekulov è un esterno d’attacco del 2002 già nel giro della prima squadra. Si tratta di giocatori giovani ma in grado di imporsi ad alti livelli in un campionato come quello di Serie B.