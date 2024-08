Calciomercato Parma, trattativa in corso con la Sampdoria: mossa a sorpresa

CalcioWeb

Il calciomercato è arrivato nella fase finale e le dirigenze sono in contatto per puntellare gli organici. Una squadra alla ricerca di rinforzi è il Parma, squadra del campionato di Serie A protagonista di un esordio positivo contro la Fiorentina.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ il Parma sta lavorando a sorpresa per l’arrivo di Giovanni Leoni, calciatore della Sampdoria. Si tratta di un difensore classe 2006 di grande prospettiva e già nel mirino dei club più importanti in Serie A.

I dettagli sulla trattativa

Secondo le ultime notizie sono in corso i contatti per un trasferimento immediato in Emilia con la prospettiva di giocare subito in massima categoria. L’identikit ideale in casa Parma è quello di Giovanni Leoni.