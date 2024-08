Calciomercato Pescara, colpo in attacco: ritorna Gianmarco Cangiano

CalcioWeb

Il Pescara piazza un nuovo colpo sul calciomercato. L’attaccante Gianmarco Cangiano, di proprietà del Bologna, torna attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie B dei biancazzurri.

Il comunicato del club

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Cangiano dalla società sportiva Bologna FC a titolo di prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Per il classe 2001 nato a Napoli il 16 novembre è un ritorno in Casa Pescara dopo la stagione scorsa in cui ha totalizzato 36 presenze e 5 reti. Bentornato Gianmarco.”