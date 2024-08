Calciomercato Pisa, blitz in Inghilterra: grande colpo a centrocampo da 3 milioni di euro!

CalcioWeb

Il Pisa è una delle regine del calciomercato di Serie B. Il club neroazzuro ha deciso di iniziare un progetto con Pippo Inzaghi (un lusso per la categoria) e le ambizioni sono di playoff. La dirigenza fa sul serio ed è pronta a definire un’altra trattativa.

In attesa di chiudere l’affare Lapadula, il Pisa è vicinissimo al colpo Mehdi Leris, centrocampista francese naturalizzato algerino. Si tratta di un calciatore completo in grado di disimpegnarsi anche in zona avanzata, da esterno d’attacco. In carriera ha indossato anche le maglie di Chievo, Sampdoria e Brescia.

La situazione

Il Pisa ha superato anche l’ultimo ostacolo prima della definitiva fumata bianca: la volontà del club inglese. Secondo le ultime notizie i club avrebbero raggiunto l’accordo sulla base di 3 milioni di euro. Per il calciatore pronto un contratto triennale.