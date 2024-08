Calciomercato Pisa, ufficiale la cessione di Lisandru Tramoni: la nuova squadra

CalcioWeb

E’ finita l’avventura di Lisandru Tramoni in Italia. L’attaccante francese non è più un calciatore del Pisa, come ufficializzato dal club attraverso un comunicato. Confermate le anticipazioni di calciomercato.

“Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro-riscatto, il calciatore Lisandru Tramoni alla Società SC Bastia (Ligue 2, Francia).

A Lisandru rivolgiamo i nostri migliori auspici con l’augurio che possa vivere un’importante e proficua esperienza professionale”.