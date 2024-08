Calciomercato Roma, Abraham verso il West Ham: testa a testa per il sostituto

CalcioWeb

Dopo il rifiuto di Dybala all’Arabia, il calciomercato in uscita della Roma potrebbe regalare la cessione di Tammy Abraham. L’attaccante è reduce da una stagione sfortunata e da un infortunio e non rientra nei piani di Daniele De Rossi.

E’ in corso una trattativa per il passaggio del calciatore al West Ham. Il club inglese si è avvicinato alle richieste economiche della Roma e adesso sono in corso contatti con il calciatore per valutare l’aspetto economico dell’ingaggio.

Il sostituto

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ la Roma valuta due nomi per il sostituto: il primo è Fernandez-Pardo, giovane attaccante del 2005 del Gent. Il secondo è Ngonge, in uscita dal Napoli dopo le valutazioni di Antonio Conte.