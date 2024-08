Calciomercato Roma, ore frenetiche! Abramah, Danso, Konè, Zalewski e non solo: mini rivoluzione in atto

CalcioWeb

Mancano 4 giorni al termine del calciomercato e in casa Roma sono ore frenetiche. Il ko contro l’Empoli ha gettato benzina sul fuoco di una piazza che a scaldarsi ci mette poco, tanto in positivo quanto in negativo. E i due passi falsi di inizio stagione fanno propendere per il secondo caso. La querelle Dybala sembra essere rientrata ma il mercato giallorosso non si ferma, De Rossi necessita di rinforzi

Roma, Danso e non solo: novità in difesa

La difesa sembra il reparto che necessita di un maggiore restyling. Saud Abdulhamid, il terzino saudita dell’Al-Hilal, è vicino all’arrivo per 2.5 milioni di euro. Sarà una riserva che De Rossi dovrà valutare in attesa che Ghisolfi completi il colpo Assignon dal Rennes. Dalla Francia dovrebbe arrivare anche Danso, granitico centrale austriaco (colui che ha rotto il naso a Mbappè agli Europei, per intenderci) in forza al Lens: 1 milione di prestito e 21.5 di obbligo di riscatto per i francesi.

Resta viva l’ipotesi del prestito di Tiago Djalò dalla Juventus che non sarebbe un’alternativa ma un’aggiunta. Zalewski è in uscita: accettata la proposta da 9 milioni più bonus del PSV ma il calciatore ha chiesto tempo per pensarci. Dovesse partire, si punterà su Fernandez-Pardo del Gent.

Roma su Manu Konè: concorrenza folta

Il sogno della Roma a centrocampo risponde al nome di Manu Konè, mezzala del Borussia Monchenbladbach. Folta la concorrenza sul francese: interessato il Milan, in caso di uscita di Bennacer, ma anche il PSG contro il quale sarebbe alquanto complicato poter competere. L’alternativa? Attenzione a Soumarè del Leicester.

Roma, Abraham al West Ham: nuovo innesto offensivo?

Il mercato sarà finanziato dalla cessione di Tammy Abraham al West Ham: il club inglese ha offerto 20 milioni, la Roma ne chiede 25, limata la distanza l’operazione si farà. I giallorossi risparmieranno un ingaggio pesante e incasseranno una cifra in grado di finanziare i colpi in entrata negli altri reparti. E in attacco? Dovbyk è la punta designata, Shomurodov è entrato bene (con gol) contro l’Empoli. Possibile l’arrivo di un calciatore bivalente, in grado di giocare al centro ma anche in fascia: Ngonge piace ma è mancino, come Dybala, Soulè e Baldanzi, la fascia destra sembra quella che necessita un rinforzo maggiore.