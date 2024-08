Calciomercato Sampdoria, in corso una doppia trattativa con l’Empoli

CalcioWeb

La Sampdoria è una delle grandi protagoniste sul calciomercato in Serie B. Il club blucerchiato non si nasconde, punta la promozione diretta ed è in contatto per costruire una corazzata per il tecnico Andrea Pirlo. In attesa di definire altre operazioni, la Samp è in trattativa con l’Empoli.

Il primo nome è quello di Nicolas Haas, calciatore svizzero classe 1996. E’ un centrocampista centrale molto dinamico e in grado di ricoprire diversi ruoli in mediana.

Il difensore

Secondo quanto riporta da ‘La Gazzetta dello Sport’ la Sampdoria è in trattativa con l’Empoli anche per Gabriele Guarino, difensore centrale classe 2004 considerato di grande prospettiva. In carriera ha indossato anche la maglia del Modena, l’esperienza non è stata entusiasmante.