Calciomercato Sampdoria, blucerchiati inarrestabili: triplo innesto

E’ una Sampdoria grandi firme sul calciomercato. L’attaccante Gennaro Tutino è arrivato in città per visite e firma del contratto ed è pronto a mettersi a disposizione di Andrea Pirlo in vista dell’inizio della prossima stagione.

Il club blucerchiato ha ufficializzato un altro arrivo: è fatta per Nikolas Ioannou.

Il comunicato della Sampdoria e la carriera

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikolas Ioannou (nato a Limassol, Cipro, il 10 novembre 1995). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”, si legge sul sito del club. Si tratta di un calciatore cipriota classe 1995. E’ un terzino sinistro con capacità di giocare anche dal centrale. In carriera ha indossato anche le maglie di APOEL, Nottingham, Aris e Como.

Altre due ufficialità

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Ghidotti (nato a Toscolano Maderno, Brescia, il 19 marzo 2000). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”, continua la Sampdoria.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bellemo (nato a Chioggia, Venezia, il 7 agosto 1995). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”, è l’ultimo annuncio della Sampdoria.